Авария автобуса с украинскими военными в Латвии - детали

Вечером 26 ноября в районе латвийского города Айнажи, рядом с эстонской границей, столкнулись грузовик и заказанный силами обороны Эстонии автобус, перевозивший военнослужащих ВСУ. В МИД Украины и силовых структурах Эстонии и Латвии обнародовали детали аварии и рассказали о состоянии пострадавших.
Эстонские чиновники подтвердили, что в результате аварии пострадал один военнослужащий Сил обороны Эстонии, доставленный в больницу для обследования. Его жизни ничего не угрожает. Остальные пассажиры, пострадавшие в аварии, являются военнослужащими Вооруженных сил Украины, также госпитализированы.
В то же время Силы обороны Эстонии заявили, что не будут разглашать больше подробностей о деятельности украинских вооруженных сил в Эстонии.
Пожарно-спасательная служба Латвии ранее сообщила, что водитель эстонского автобуса погиб, три человека госпитализированы в тяжелом состоянии, еще 23 человека получили менее серьезные травмы.
Пострадавших в ДТП доставили в больницы Валмиеры, Ригу и Пярну.
Министр обороны Латвии Артис Пабрикс в свою очередь заявил в интервью Латвийскому радио, что сектор обороны и внутренних дел предоставит всю необходимую поддержку пострадавшим, но Латвия не была проинформирована о передвижении украинских войск через территорию своей страны.
В то же время Силы обороны Эстонии заявили, что не будут разглашать больше подробностей о деятельности украинских вооруженных сил в Эстонии.
Пожарно-спасательная служба Латвии ранее сообщила, что водитель эстонского автобуса погиб, три человека госпитализированы в тяжелом состоянии, еще 23 человека получили менее серьезные травмы.
Пострадавших в ДТП доставили в больницы Валмиеры, Ригу и Пярну.
Министр обороны Латвии Артис Пабрикс в свою очередь заявил в интервью Латвийскому радио, что сектор обороны и внутренних дел предоставит всю необходимую поддержку пострадавшим, но Латвия не была проинформирована о передвижении украинских войск через территорию своей страны.
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