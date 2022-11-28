Авария автобуса с украинскими военными в Латвии - детали

16:09 28 ноября Киев, Украина

Вечером 26 ноября в районе латвийского города Айнажи, рядом с эстонской границей, столкнулись грузовик и заказанный силами обороны Эстонии автобус, перевозивший военнослужащих ВСУ . В МИД Украины и силовых структурах Эстонии и Латвии обнародовали детали аварии и рассказали о состоянии пострадавших.

"Посольства Украины в Латвии и Эстонии заботятся о попавших в ДТП украинцах. Им предоставляется необходимая медицинская помощь, угроз жизни нет. Дипломаты также взаимодействуют с правоохранителями для выяснения причин аварии. Предварительная версия - ненастье", — написал в Twitter представитель украинского МИД Олег Николенко.

Эстонские чиновники подтвердили, что в результате аварии пострадал один военнослужащий Сил обороны Эстонии, доставленный в больницу для обследования. Его жизни ничего не угрожает. Остальные пассажиры, пострадавшие в аварии, являются военнослужащими Вооруженных сил Украины, также госпитализированы.



В то же время Силы обороны Эстонии заявили, что не будут разглашать больше подробностей о деятельности украинских вооруженных сил в Эстонии.



Пожарно-спасательная служба Латвии ранее сообщила, что водитель эстонского автобуса погиб, три человека госпитализированы в тяжелом состоянии, еще 23 человека получили менее серьезные травмы.



Пострадавших в ДТП доставили в больницы Валмиеры, Ригу и Пярну.



Министр обороны Латвии Артис Пабрикс в свою очередь заявил в интервью Латвийскому радио, что сектор обороны и внутренних дел предоставит всю необходимую поддержку пострадавшим, но Латвия не была проинформирована о передвижении украинских войск через территорию своей страны.