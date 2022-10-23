Аварийная остановка работы цехов Ровноазота после ракетного обстрела

В результате ракетного обстрела российскими оккупантами энергетической инфраструктуры Украины в Ровенской области была аварийно приостановлена работа главных цехов по производству минеральных удобрений на химическом заводе Ровноазот. Причиной стало частичное обесточивание, в субботу, 22 октября, сообщила пресс-служба Group DF.
Там добавили, что цех нейтрализации и очистки сточных вод работает бесперебойно. Он продолжает принимать сточные воды из Ровно в обычном режиме.
Возобновление деятельности цехов состоится в координации с местными властями после возобновления стабильной подачи электроэнергии.
На Ровноазоте отметили, что планируют полностью выполнить все договорные обязанности перед фермерами и агрохолдингами по поставкам минеральных удобрений в осенний сезон.
Ранее сообщалось, что в результате ракетного удара 22 октября фактически уничтожен объект энергетики Луцка, сейчас его восстановление невозможно.
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