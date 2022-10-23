Аварийная остановка работы цехов Ровноазота после ракетного обстрела

08:45 23 октября Киев, Украина

В результате ракетного обстрела российскими оккупантами энергетической инфраструктуры Украины в Ровенской области была аварийно приостановлена работа главных цехов по производству минеральных удобрений на химическом заводе Ровноазот. Причиной стало частичное обесточивание, в субботу, 22 октября, сообщила пресс-служба Group DF.

"Из-за отсутствия электроэнергии были остановлены цех аммиака, цех азотной кислоты, известняково-аммиачной селитры и аммиачной селитры", - говорится в сообщении. "Усилиями работников остановка цехов была произведена четко согласно регламентам. Экологическая ситуация на предприятии находится в пределах норм", - уточнили в компании.

Там добавили, что цех нейтрализации и очистки сточных вод работает бесперебойно. Он продолжает принимать сточные воды из Ровно в обычном режиме.

Возобновление деятельности цехов состоится в координации с местными властями после возобновления стабильной подачи электроэнергии.

На Ровноазоте отметили, что планируют полностью выполнить все договорные обязанности перед фермерами и агрохолдингами по поставкам минеральных удобрений в осенний сезон.

Ранее сообщалось, что в результате ракетного удара 22 октября фактически уничтожен объект энергетики Луцка, сейчас его восстановление невозможно.