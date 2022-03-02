Аваков отчитался о работе полиции по спасению и поиску детей

12:57 01 Июнь Киев, Украина

Сотрудниками полиции на протяжении года было спасено более 300 детских жизней во время пожаров и более 100 на водоемах, найдено более 14, 5 тыс детей, которые считались пропавшими.

Об этом говорится в видео, которое глава МВД Арсен Аваков разместил в Twitter во вторник, 1 июня, к Международному дню детей.

"Вспоминаем о самых слабых и одновременно самых важных для будущего нашей страны. Из почти 42 млн ее населения более 7 млн – это дети. О защите и спасении детей МВД Украины в 20/21 это видео", – написал Аваков.

Так, за год полиция отыскала 14 659 пропавших детей, 330 детей спасли во время пожаров, 110 – спасли на водоемах. Детям с оккупированных территорий выдали 150 тысяч документов.



Школьные офицеры полиции работают в 2028 школах. В стране запустили Единый государственный реестр Е-Малятки.



Также полиция начала проекты: Поиск детей, Спорт ради развития, Услышу каждого, Ответственность начинается с меня, Безопасная школа. Строим будущее вместе, Стоп школьный буллинг!, Имею право быть собой, Безопасность детей в киберпространстве и другие.