АТЕШ сообщает об аварии на Запорожской АЭС

19:00 21 сентября Киев, Украина

На временно оккупированной Запорожской АЭС произошла авария из-за действий российских агрессоров, как сообщило партизанское движение украинцев и крымских татар АТЕШ.

Согласно их информации, на атомной станции зафиксировали новую аварийную ситуацию, которую, по их словам, попытались утаить оккупанты. Однако, как утверждается в сообщении, данная информация уже стала известной среди работников самой станции.

Согласно переданным данным, российские оккупанты станции нанесли повреждения некоторым комплектам оборудования, что привело к риску остановки работы одного из энергоблоков.
 
"Аварии на этой станции стали повседневным событием с момента ее оккупации россиянами. Ожидается, что оккупанты попытаются обвинить в произошедшем украинское руководство, но наши агенты будут продолжать добывать правдивую информацию и делиться ею", - добавили представители партизанского движения.