АТЕШ сообщает об аварии на Запорожской АЭС

"Аварии на этой станции стали повседневным событием с момента ее оккупации россиянами. Ожидается, что оккупанты попытаются обвинить в произошедшем украинское руководство, но наши агенты будут продолжать добывать правдивую информацию и делиться ею", - добавили представители партизанского движения.