АТЕШ сообщает об аварии на Запорожской АЭС

На временно оккупированной Запорожской АЭС произошла авария из-за действий российских агрессоров, как сообщило партизанское движение украинцев и крымских татар АТЕШ.
Согласно их информации, на атомной станции зафиксировали новую аварийную ситуацию, которую, по их словам, попытались утаить оккупанты. Однако, как утверждается в сообщении, данная информация уже стала известной среди работников самой станции.
Согласно переданным данным, российские оккупанты станции нанесли повреждения некоторым комплектам оборудования, что привело к риску остановки работы одного из энергоблоков.
Согласно их информации, на атомной станции зафиксировали новую аварийную ситуацию, которую, по их словам, попытались утаить оккупанты. Однако, как утверждается в сообщении, данная информация уже стала известной среди работников самой станции.
Согласно переданным данным, российские оккупанты станции нанесли повреждения некоторым комплектам оборудования, что привело к риску остановки работы одного из энергоблоков.
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