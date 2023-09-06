Атаки в Запорожской области: разрушено 49 объектов, обстрелы в 30 населенных пунктах

На территории Запорожской области вражеские вооруженные силы провели не менее чем 91 атаку, в результате которых разрушено 49 зданий и объектов инфраструктуры.
Информация об этом появилась в канале Телеграм от Юрия Малашко, главы Запорожской областной государственной администрации.
Информация об этом появилась в канале Телеграм от Юрия Малашко, главы Запорожской областной государственной администрации.
В последние 24 часа оккупационные силы нанесли не менее 83 артиллерийских ударов по различным населенным пунктам, включая Гуляйполе, Орехов, Новоандреевку, Преображенку, Щербаков, Роботино, Луговской, Степногорск, Павловку и другие населенные прифронтовые районы.
Информация о пострадавших гражданах не поступала, однако значительные повреждения были нанесены объектам инфраструктуры, жилым домам и хозяйственным постройкам. Зафиксировано не менее 49 случаев разрушений, связанных с этими обстрелами.
Информация о пострадавших гражданах не поступала, однако значительные повреждения были нанесены объектам инфраструктуры, жилым домам и хозяйственным постройкам. Зафиксировано не менее 49 случаев разрушений, связанных с этими обстрелами.
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