Атаки в Запорожской области: разрушено 49 объектов, обстрелы в 30 населенных пунктах

10:45 29 августа Киев, Украина

На территории Запорожской области вражеские вооруженные силы провели не менее чем 91 атаку, в результате которых разрушено 49 зданий и объектов инфраструктуры.



Информация об этом появилась в канале Телеграм от Юрия Малашко, главы Запорожской областной государственной администрации.

"Подвергнуты обстрелу 30 населенных пунктов в рамках 91 инцидента на территории Запорожской области. Вооруженные силы противника, используя беспилотные летательные аппараты, атаковали Волшебное, Малиновку и Левадное, а также осуществили четыре ракетных обстрела с применением РСЗО (реактивные системы залпового огня) в направлении Железнодорожного, Ольговского, Темировки и Полтавки. Кроме того, ракетные удары были нанесены по населенным пунктам Кирпотино и Еленовка", - говорится в сообщении.

В последние 24 часа оккупационные силы нанесли не менее 83 артиллерийских ударов по различным населенным пунктам, включая Гуляйполе, Орехов, Новоандреевку, Преображенку, Щербаков, Роботино, Луговской, Степногорск, Павловку и другие населенные прифронтовые районы.



Информация о пострадавших гражданах не поступала, однако значительные повреждения были нанесены объектам инфраструктуры, жилым домам и хозяйственным постройкам. Зафиксировано не менее 49 случаев разрушений, связанных с этими обстрелами.