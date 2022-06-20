Атаки по Лисичанску продолжаются

09:49 20 июня Киев, Украина

Российские войска нанесли 3 авиаудара по Лисичанску.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram.





Враг трижды атаковал с воздуха – в районах Белой Горы, Мирной Долины и одного из разрушенных мостов, соединяющих Лисичанск и Северодонецк. Непригодные для перемещения мосты оккупанты обстреливают регулярно, добивая остатки инфраструктуры. Еще раз пострадали поселки Павлоград и Синецкий. Также в Северодонецке под огонь противника попала территория завода "Стеклопластик" и полигона спасателей" - Сергей Гайдай . "Значительные разрушения жилого фонда в Горном, где за 19 июня россияне повредили сразу 19 домов, во Врубовке – семь, в Лисичанске обстреляно несколько административных зданий.Враг трижды атаковал с воздуха – в районах Белой Горы, Мирной Долины и одного из разрушенных мостов, соединяющих Лисичанск и Северодонецк. Непригодные для перемещения мосты оккупанты обстреливают регулярно, добивая остатки инфраструктуры. Еще раз пострадали поселки Павлоград и Синецкий. Также в Северодонецке под огонь противника попала территория завода "Стеклопластик" и полигона спасателей" - Сергей Гайдай .



По словам Гайдая, в области в течение 19 июня из ствольной и реактивной артиллерии обстреляны Лисичанск, Сиротино, Вороново, Боровское, Белая Гора, Устиновка, Мирная Долина, Тошковка, Орехово, Золотое-3, Николаевка, Белогоровка.