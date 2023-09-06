Атаки на Запорожскую область: за сутки 104 удара по населенным пунктам

10:18 28 августа Киев, Украина

За сутки 28 августа российские войска нанесли 104 удара по 27 населенным пунктам Запорожской области. В результате обстрелов были разрушены жилые дома и объекты социальной инфраструктуры.



Как сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко, российские войска совершили 79 артиллерийских обстрелов по территории Гуляйполя, Орехова, Ольговского, Железнодорожного, Преображенки, Белогорья, Темировки, Полтавки, Степного, Плавней и других городов и сел на линии огня.



Отмечается, что военные рф нанесли восемь авиаударов по Роботино, осуществили девять обстрелов из РСЗО по Новояковлевке, Гуляйпольскому, Волшебному, Новодаровке, Новоивановке, Степногорску и Лукьяновскому, а также восемь БПЛА атаковали Волшебное, Малиновку и Каменское.



По счастливой случайности, никто из жителей не пострадал.