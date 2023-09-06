Атаки на Запорожскую область: за сутки 104 удара по населенным пунктам

За сутки 28 августа российские войска нанесли 104 удара по 27 населенным пунктам Запорожской области. В результате обстрелов были разрушены жилые дома и объекты социальной инфраструктуры.
Как сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко, российские войска совершили 79 артиллерийских обстрелов по территории Гуляйполя, Орехова, Ольговского, Железнодорожного, Преображенки, Белогорья, Темировки, Полтавки, Степного, Плавней и других городов и сел на линии огня.
Отмечается, что военные рф нанесли восемь авиаударов по Роботино, осуществили девять обстрелов из РСЗО по Новояковлевке, Гуляйпольскому, Волшебному, Новодаровке, Новоивановке, Степногорску и Лукьяновскому, а также восемь БПЛА атаковали Волшебное, Малиновку и Каменское.
По счастливой случайности, никто из жителей не пострадал.
Как сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко, российские войска совершили 79 артиллерийских обстрелов по территории Гуляйполя, Орехова, Ольговского, Железнодорожного, Преображенки, Белогорья, Темировки, Полтавки, Степного, Плавней и других городов и сел на линии огня.
Отмечается, что военные рф нанесли восемь авиаударов по Роботино, осуществили девять обстрелов из РСЗО по Новояковлевке, Гуляйпольскому, Волшебному, Новодаровке, Новоивановке, Степногорску и Лукьяновскому, а также восемь БПЛА атаковали Волшебное, Малиновку и Каменское.
По счастливой случайности, никто из жителей не пострадал.
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