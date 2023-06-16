Атаки на Запорожскую область: 94 удара за сутки

За прошедшие сутки вражеские войска нанесли серию ударов по мирным городам и селам Запорожской области.
Юрий Малашко, председатель областной военной администрации, доложил о 94 атаках, которые охватили 20 населенных пунктов региона.
Авиационные удары были зафиксированы в Новоданиловке, Горьком и Малой Токмачке, в то время как Малиновка подверглась атаке с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а Красный и Белогорье были обстреляны из ракетных систем многократного запуска (РСЗО).
Кроме того, российские силы нанесли 88 артиллерийских ударов по Гуляйполю, Орехову, Железнодорожному, Ольговскому, Щербакам, Плавням, Каменскому, Степногорску и другим прифронтовым селам.
Юрий Малашко подчеркнул, что население не пострадало, но сообщил о 18 разрушенных гражданских объектах.
Юрий Малашко, председатель областной военной администрации, доложил о 94 атаках, которые охватили 20 населенных пунктов региона.
Авиационные удары были зафиксированы в Новоданиловке, Горьком и Малой Токмачке, в то время как Малиновка подверглась атаке с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а Красный и Белогорье были обстреляны из ракетных систем многократного запуска (РСЗО).
Кроме того, российские силы нанесли 88 артиллерийских ударов по Гуляйполю, Орехову, Железнодорожному, Ольговскому, Щербакам, Плавням, Каменскому, Степногорску и другим прифронтовым селам.
Юрий Малашко подчеркнул, что население не пострадало, но сообщил о 18 разрушенных гражданских объектах.
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