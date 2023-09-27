Атака войск рф на Никопольский район: пострадали жители

12:10 27 сентября Киев, Украина

Войска рф атаковали Никопольский район Днепропетровской области, в результате чего были повреждены здания и пострадали граждане.



Об этом сообщил председатель Днепропетровской областной государственной администрации (ОГА), Сергей Лысак.



Согласно его заявлению, атаки затронули Никополь и Мировскую громаду, и в них было применено тяжелое артиллерийское оружие. В результате обстрелов пострадали два человека - мужчины в возрасте 44 и 68 лет, которые находятся в больнице с состоянием средней тяжести.



Под воздействием огня загорелось двухэтажное здание, однако пожар был успешно ликвидирован. Также пострадало частное предприятие, и четыре хозяйственные постройки были повреждены, одна из них полностью разрушена.



Кроме того, атаки привели к повреждению шести частных домов, автомобилей, газопроводов и линий электропередач.