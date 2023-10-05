Атака в Харьковской области: 49 человек погибли в результате обстрела села Гроза

Российские вооруженные силы обстреляли продуктовый магазин в селе Гроза, Купянского района, Харьковской области. По предварительным данным, в результате этого инцидента погибли 49 человек.
Об этом сообщили председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов, Офис генерального прокурора и президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.
Атака произошла около 13:15 местного времени, когда российские вооруженные силы обстреляли кафе и магазин в селе Гроза, где находилось много гражданских людей. Сейчас на месте продолжают работать спасатели. По состоянию на данный момент из-под завалов извлечены тела 48 погибших людей, включая ребенка в возрасте 6 лет. Еще 6 человек, в том числе один ребенок, получили ранения и находятся под медицинским уходом.
Прокуратура области по состоянию на 16:00 сообщила о 49 погибших и 7 раненых.
Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования всем, кто потерял родных и близких, и подчеркнул необходимость остановить российский террор. Он также сообщил, что в данный момент ведет переговоры с европейскими лидерами о усилении украинской противовоздушной обороны и поддержке военных.
Об этом сообщили председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов, Офис генерального прокурора и президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.
Атака произошла около 13:15 местного времени, когда российские вооруженные силы обстреляли кафе и магазин в селе Гроза, где находилось много гражданских людей. Сейчас на месте продолжают работать спасатели. По состоянию на данный момент из-под завалов извлечены тела 48 погибших людей, включая ребенка в возрасте 6 лет. Еще 6 человек, в том числе один ребенок, получили ранения и находятся под медицинским уходом.
Прокуратура области по состоянию на 16:00 сообщила о 49 погибших и 7 раненых.
Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования всем, кто потерял родных и близких, и подчеркнул необходимость остановить российский террор. Он также сообщил, что в данный момент ведет переговоры с европейскими лидерами о усилении украинской противовоздушной обороны и поддержке военных.
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