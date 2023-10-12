Атака "Шахеда" в Харькове: повреждены дома и ранены люди

10:35 12 октября Киев, Украина





Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации, Олег Синегубов.



Согласно его информации, в результате атаки были повреждены два частных жилых дома, что привело к возгоранию. В результате инцидента один мужчина был ранен, и также женщина обратилась за медицинской помощью из-за стресса.



Также вечером в предыдущий день, около 22:45, был зафиксирован вражеский удар, предположительно также с использованием БПЛА "Шахед", по селам Буды, Бабаи и Подворки Харьковского района. В этот раз обстрел повлек за собой повреждения гражданских предприятий и пожары, но без жертв.



Сообщается также о других инцидентах, включая обстрел села Ковшаровка Купянского района, где артиллерийский снаряд приземлился между подъездами многоквартирного дома, но, к счастью, обошлось без пострадавших. Сегодня ночью около 23:30 вражеский беспилотный летательный аппарат "Шахед" атаковал Индустриальный район Харькова Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации, Олег Синегубов.Согласно его информации, в результате атаки были повреждены два частных жилых дома, что привело к возгоранию. В результате инцидента один мужчина был ранен, и также женщина обратилась за медицинской помощью из-за стресса.Также вечером в предыдущий день, около 22:45, был зафиксирован вражеский удар, предположительно также с использованием БПЛА "Шахед", по селам Буды, Бабаи и Подворки Харьковского района. В этот раз обстрел повлек за собой повреждения гражданских предприятий и пожары, но без жертв.Сообщается также о других инцидентах, включая обстрел села Ковшаровка Купянского района, где артиллерийский снаряд приземлился между подъездами многоквартирного дома, но, к счастью, обошлось без пострадавших.

За последние сутки противник обстреливал населенные пункты в Харьковском, Чугуевском и Купянском районах. В результате обстрелов в Купянске повреждены частный дом, здания гражданских предприятий и произошли пожары. В одном из домов в Купянск-Узловом два человека, женщина 72 лет и мужчина 43 года, были ранены и госпитализированы.



Кроме того, по данным главы региона, вчера после 10:00 возле села Граково Купянского района два человека подорвались на неизвестном взрывном устройстве в поле и погибли на месте.