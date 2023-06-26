Атака российских захватчиков на Никополь: два человека погибли, один ранен

Российские захватчики атаковали город Никополь из тяжелой артиллерии, что привело к гибели двух человек, а один человек получил ранения.
В понедельник, 26 июня, глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак опубликовал информацию об этом в Telegram.
По его словам, вражеская атака была направлена на частное предприятие в Никополе.
В понедельник, 26 июня, глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак опубликовал информацию об этом в Telegram.
По его словам, вражеская атака была направлена на частное предприятие в Никополе.
Еще один мужчина в возрасте 49 лет получил травмы. У него диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение. Состояние его оценивается как средней тяжести, и его госпитализировали.
На предприятии нанесен значительный ущерб в результате российского обстрела.
На предприятии нанесен значительный ущерб в результате российского обстрела.
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