Атака российских захватчиков на Никополь: два человека погибли, один ранен

19:05 26 июня Киев, Украина





В понедельник, 26 июня, глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак опубликовал информацию об этом в Telegram.



По его словам, вражеская атака была направлена на частное предприятие в Никополе. Российские захватчики атаковали город Никополь из тяжелой артиллерии, что привело к гибели двух человек, а один человек получил ранения.В понедельник, 26 июня, глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак опубликовал информацию об этом в Telegram.По его словам, вражеская атака была направлена на частное предприятие в Никополе.

"В результате обстрела погибли два работника - 51-летняя женщина и 50-летний мужчина", - написал Лысак.

Еще один мужчина в возрасте 49 лет получил травмы. У него диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение. Состояние его оценивается как средней тяжести, и его госпитализировали.



На предприятии нанесен значительный ущерб в результате российского обстрела.