Атака рф на Запорожскую область: разрушены гражданские объекты

09:19 17 июня Киев, Украина

За последние 24 часа оккупационные войска нанесли почти сто ударов по населенным пунктам Запорожской области. Зарегистрировано более 15 случаев разрушения гражданских объектов.



Эту информацию подтвердил глава Запорожской областной администрации Юрий Малашко.



Противник осуществил 99 атак на 20 населенных пунктов. Гуляйпольское было подвержено трем нападениям с беспилотных летательных аппаратов, а Новоданиловка, Гуляйполь, Ольговское, Чаривное и другие прифронтовые села получили 16 ракетных ударов от реактивных систем залпового огня.

Кроме того, Орехов, Гуляйполь, Новоандреевка, Малиновка, Степногорск, Каменское и другие населенные пункты были подвергнуты 78 артиллерийским обстрелам.



Также было зафиксировано еще 15 случаев разрушения гражданской инфраструктуры.