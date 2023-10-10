Атака рф на Одесскую область: ПВО уничтожила 23 беспилотника

В ночь с 9 на 10 октября российские захватчики атаковали Одесскую область с использованием ударных беспилотных летательных аппаратов, и было зафиксировано попадание.
Об этом сообщил председатель областной военной администрации Олег Кипер.
Кипер отметил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) сумели уничтожить 23 беспилотных аппарата типа "Шахед" над территорией области, но также были нанесены повреждения логистической инфраструктуре.
Глава областной администрации подчеркнул, что к счастью, в результате атаки не было пострадавших.
Представители Сил обороны на юге Украины добавили, что вражеские беспилотники атаковали с нескольких направлений, и помимо Одесской области, действия ПВО также были зафиксированы в Николаевской (где был сбит один дрон) и Херсонской (где было сбито три беспилотных аппарата) областях.
Об этом сообщил председатель областной военной администрации Олег Кипер.
Кипер отметил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) сумели уничтожить 23 беспилотных аппарата типа "Шахед" над территорией области, но также были нанесены повреждения логистической инфраструктуре.
Глава областной администрации подчеркнул, что к счастью, в результате атаки не было пострадавших.
Представители Сил обороны на юге Украины добавили, что вражеские беспилотники атаковали с нескольких направлений, и помимо Одесской области, действия ПВО также были зафиксированы в Николаевской (где был сбит один дрон) и Херсонской (где было сбито три беспилотных аппарата) областях.
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