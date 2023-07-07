Атака рф на Донецкую и Запорожскую области: двое погибших

10:49 07 июля Киев, Украина

Армия рф обстреляла Донецкую и Запорожскую области Украины, что привело к гибели двух человек - одного в Торецке и другого в Гуляйполе.



Информацию об этом сообщили председатель Донецкой Областной Военной Администрации (ОВА) Павел Кириленко и председатель Запорожской ОВА Юрий Малашко через свои каналы в Telegram.

"За 6 июля, российские военные убили одного жителя Донецкой области - произошло это в Торецке. Еще пять человек получили ранения в течение этого дня",- пишет Кириленко.



Малашко сообщил о трагической гибели 56-летней женщины в Гуляйполе в результате обстрела, осуществленного российскими силами.



Согласно словам главы Запорожской ОВА, в течение суток оккупационные войска обстреляли города и села Запорожской области целых 67 раз. Также было зафиксировано 20 случаев разрушения жилой инфраструктуры.