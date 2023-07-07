Атака рф на Донецкую и Запорожскую области: двое погибших

Армия рф обстреляла Донецкую и Запорожскую области Украины, что привело к гибели двух человек - одного в Торецке и другого в Гуляйполе.
Информацию об этом сообщили председатель Донецкой Областной Военной Администрации (ОВА) Павел Кириленко и председатель Запорожской ОВА Юрий Малашко через свои каналы в Telegram.
Информацию об этом сообщили председатель Донецкой Областной Военной Администрации (ОВА) Павел Кириленко и председатель Запорожской ОВА Юрий Малашко через свои каналы в Telegram.
Малашко сообщил о трагической гибели 56-летней женщины в Гуляйполе в результате обстрела, осуществленного российскими силами.
Согласно словам главы Запорожской ОВА, в течение суток оккупационные войска обстреляли города и села Запорожской области целых 67 раз. Также было зафиксировано 20 случаев разрушения жилой инфраструктуры.
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