Атака рашистов в Торецке: погибший и раненые в результате авиабомбардировки

Рашисты атаковали Торецк в Донецкой области авиабомбами. В результате атаки, пришедшейся на автозаправочную станцию и административное здание, один человек погиб, а девять получили ранения.
Прокуратура Донецкой области поделилась этой информацией в социальной сети Facebook.
Согласно сообщению, войска рф, вероятно, использовали ФАБ-250 при обстреле города Торецка, который произошел 29 мая 2023 года около 11:30. Авиабомба поразила местную автозаправочную станцию, в результате чего погиб рабочий в возрасте 28 лет.
Кроме того, по предварительным данным, в результате взрыва получили ранения восьмеро гражданских лиц: шесть женщин и двое мужчин.
Вторая бомба попала в административное здание, в результате чего местный житель получил телесные повреждения. Сообщается о повреждениях АЗС, банка, учебного заведения и автомобильного транспорта.
На месте происшествия работают спасатели и правоохранители, а окончательное количество жертв устанавливается.
Прокуратура начала досудебное расследование данного случая согласно части 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины, касающейся нарушения законов и обычаев войны.
Прокуратура Донецкой области поделилась этой информацией в социальной сети Facebook.
Согласно сообщению, войска рф, вероятно, использовали ФАБ-250 при обстреле города Торецка, который произошел 29 мая 2023 года около 11:30. Авиабомба поразила местную автозаправочную станцию, в результате чего погиб рабочий в возрасте 28 лет.
Кроме того, по предварительным данным, в результате взрыва получили ранения восьмеро гражданских лиц: шесть женщин и двое мужчин.
Вторая бомба попала в административное здание, в результате чего местный житель получил телесные повреждения. Сообщается о повреждениях АЗС, банка, учебного заведения и автомобильного транспорта.
На месте происшествия работают спасатели и правоохранители, а окончательное количество жертв устанавливается.
Прокуратура начала досудебное расследование данного случая согласно части 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины, касающейся нарушения законов и обычаев войны.
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