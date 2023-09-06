Атака по промзоне в Полтавской области: два человека погибли, четверо пропали без вести

09:16 28 августа Киев, Украина

В ночь на 28 августа российские войска нанесли ракетный удар по промышленному объекту в Миргородском районе Полтавской области. В результате удара погибли два человека, еще четверо пропали без вести.



Об этом сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин в Telegram.



Ракета попала в производственный цех предприятия. В результате удара были разрушены здание цеха и складские помещения.



Лунин добавил, что на месте удара продолжаются поисковые работы и разбор завалов.