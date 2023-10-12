Атака оккупантов на Украину: уничтожено 28 "шахедов" из 33

08:18 12 октября Киев, Украина

В ночь на 12 октября произошла атака со стороны российских сил на Украину, в результате которой 33 беспилотных летательных аппарата (БпЛА) типа "Shahed" были запущены в направлении Украины. Силы обороны страны уничтожили 28 из них.



По информации, полученной от Воздушных сил, атака произошла одновременно с северного и южного направлений. Белгородская область в россии и мыс Чауда в Крыму были использованы в качестве отправных точек для запуска этих БпЛА. Из-за разнонаправленных маршрутов атаки, противовоздушная оборона Украины активно взаимодействовала в нескольких областях страны.



Для того чтобы отразить атаку с воздушных средств, были задействованы авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы. Ночью при совместных усилиях Воздушных сил и ПВО Сил обороны Украины было уничтожено 28 БпЛА типа "Shahed-131/136".