Атака на Никопольский район: поврежден дом, хозяйственные постройки и ЛЭП

В ночь с 6 июля российские войска трижды обстреляли Никопольский район в Днепропетровской области.
Глава областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что также украинские защитники успешно сбили вражеский беспилотник над указанным регионом.
Согласно его уточнению, оккупанты обстреляли Никополь и Червоногригорьевскую громаду из тяжелой артиллерии.
Глава областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что также украинские защитники успешно сбили вражеский беспилотник над указанным регионом.
Согласно его уточнению, оккупанты обстреляли Никополь и Червоногригорьевскую громаду из тяжелой артиллерии.
Кроме того, Сергей Лысак добавил, что воины из Воздушного командования "Восток" успешно сбили вражеский беспилотник.
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