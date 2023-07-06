Атака на Никопольский район: поврежден дом, хозяйственные постройки и ЛЭП

12:12 06 июля Киев, Украина

В ночь с 6 июля российские войска трижды обстреляли Никопольский район в Днепропетровской области.



Глава областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что также украинские защитники успешно сбили вражеский беспилотник над указанным регионом.



Согласно его уточнению, оккупанты обстреляли Никополь и Червоногригорьевскую громаду из тяжелой артиллерии.

"По счастью, в результате этих атак никто не пострадал. Однако были повреждены частный дом, две хозяйственные постройки и линия электропередачи", - отметил глава областной военной администрации.



Кроме того, Сергей Лысак добавил, что воины из Воздушного командования "Восток" успешно сбили вражеский беспилотник.