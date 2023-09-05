Атака на Запорожье: повреждены 4 многоэтажных дома

09:32 22 августа Киев, Украина

Российские оккупанты ночью 22 августа атаковали Запорожье, в городе повреждены 4 многоэтажных дома, обошлось без пострадавших.



Об этом сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев в Telegram.

"Этой ночью враг снова атаковал Запорожье. В результате взрывной волны получили повреждения 4 многоэтажных дома. Среди людей, к счастью, пострадавших нет",- говорится в сообщении.

Глава Запорожской ОВА, Юрий Малашко рассказал об атаках в области. За сутки оккупанты обстреляли 30 городов и сел Запорожской области. Всего было зафиксировано 96 ударов.



83 артобстрела оккупанты совершили по территории Железнодорожного, Левадного, Полтавки, Ольговского, Преображенки, Затишья, Луговского, Каменского, Степного, Павловки и других прифронтовых населенных пунктов.



Три обстрела из реактивных систем залпового огня пришлись по Новодаровке и Лукьяновке, два авиационных удара - по Новоданиловке, три беспилотника атаковали Новодаровку и Степногорск.



В результате артиллерийского обстрела по Преображенке погиб 51-летний мужчина. Также ранения получил 43-летний мужчина, он оперативно доставлен в лечебное учреждение.



Поступило 31 сообщение о разрушении объектов инфраструктуры, жилых домов и другого имущества граждан.