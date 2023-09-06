Атака на Прикарпатье: прилет по гражданскому объекту, есть пострадавшие

Россияне обстреляли Ивано-Франковскую область, в результате чего погиб ребенок.
Об этом сообщила глава Ивано-Франковской областной государственной администрации Светлана Онищук.
"Сегодня утром враг нанес ракетный удар по Прикарпатью. Есть попадание по гражданскому объекту. Есть пострадавшие, среди которых ребенок, который в критическом состоянии был доставлен в больницу. Медики делали все возможное, но, к сожалению, спасти жизнь ребенку не удалось. Соболезнования родным!" - говорится в сообщении.
Об этом сообщила глава Ивано-Франковской областной государственной администрации Светлана Онищук.
"Сегодня утром враг нанес ракетный удар по Прикарпатью. Есть попадание по гражданскому объекту. Есть пострадавшие, среди которых ребенок, который в критическом состоянии был доставлен в больницу. Медики делали все возможное, но, к сожалению, спасти жизнь ребенку не удалось. Соболезнования родным!" - говорится в сообщении.
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