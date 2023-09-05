Атака на порт Измаил: уничтожены 13 тыс. тонн зерна и инфраструктура

"Россия системно бьет по зерновым емкостям и складам для остановки агроэкспорта. Только за эту ночь на 15% была снижена экспортная мощность порта Измаил, до этого был порт Рени и 35 тыс тонн уничтоженного там зерна. Сегодня уже 8 по счету атака на портовую инфраструктуру после выхода россии из Зерновой инициативы. Всего за месяц атак на порты уничтожено 270 тыс тонн зерна", - сообщил министр.

"Мир должен понять, атаки на зерновую инфраструктуру - это атаки на страны Африки и Азии, которым уже не хватает еды. Это атаки на продовольственн мировые рынки, которые уже отреагировали повышением цены на пшеницу из-за недостатка украинского продовольствия после остановки Зерновой инициативы и атак по портам Дуная. Не допустить больших разрушений - это задача не только Украины, но и мира. Мощные системы защиты для наших портов - это то, что может сломать их планы. Украина борется и мир должен бороться вместе с нами", - резюмировал А.Кубраков.