Атака на Покровск: разрушены административные здания

"Утро в Покровске началось с вражеских обстрелов. Российские военные нанесли удар по центру города. На данный момент известно о, по меньшей мере, одном погибшем и 13 раненых. Также разрушены два административных здания. Мы продолжаем устанавливать тип используемого оружия и окончательные последствия атаки", - говорится в сообщении Донецкой областной военной администрации.