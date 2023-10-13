Атака на Покровск: разрушены административные здания

11:38 13 октября Киев, Украина

Сегодня утром, 13 октября, город Покровск в Донецкой области подвергся атаке со стороны российской армии, в результате разрушились два административные здания.

По данным Донецкой областной военной администрации и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в результате атаки погиб по меньшей мере один человек, а еще 13 человек пострадали.
"Утро в Покровске началось с вражеских обстрелов. Российские военные нанесли удар по центру города. На данный момент известно о, по меньшей мере, одном погибшем и 13 раненых. Также разрушены два административных здания. Мы продолжаем устанавливать тип используемого оружия и окончательные последствия атаки", - говорится в сообщении Донецкой областной военной администрации.
Спасатели отметили, что уже удалось извлечь троих человек из-под завалов.

Ситуация на месте атаки остается динамичной, и проводятся дальнейшие исследования, чтобы оценить полный объем ущерба.