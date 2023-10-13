Атака на Покровск: разрушены административные здания

Сегодня утром, 13 октября, город Покровск в Донецкой области подвергся атаке со стороны российской армии, в результате разрушились два административные здания.
По данным Донецкой областной военной администрации и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в результате атаки погиб по меньшей мере один человек, а еще 13 человек пострадали.
По данным Донецкой областной военной администрации и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в результате атаки погиб по меньшей мере один человек, а еще 13 человек пострадали.
Спасатели отметили, что уже удалось извлечь троих человек из-под завалов.
Ситуация на месте атаки остается динамичной, и проводятся дальнейшие исследования, чтобы оценить полный объем ущерба.
Ситуация на месте атаки остается динамичной, и проводятся дальнейшие исследования, чтобы оценить полный объем ущерба.
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