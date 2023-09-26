Атака на паромную переправу между Украиной и Румынией: видео с румынской стороны

12:23 26 сентября Киев, Украина

Паромная переправа между Украиной и Румынией через реку Дунай по маршруту Орловка-Исакча подверглась атаке.

Эту информацию распространило румынское издание Digi24.

Согласно данным, движение через пункт пропуска Исакча было полностью прекращено из-за обстрелов, которые сегодня произошли в Орловке, расположенной в Измаильском районе. Два парома, обеспечивавшие переправу между берегами Дуная, стоят на якоре на румынской стороне реки.

Местные жители сообщили, что ночью они слышали громкие взрывы и видели пять-шесть беспилотных летательных аппаратов.

На видеозаписях, сделанных с таможенного поста в Исакча, видно пламя, вызванное взрывами.