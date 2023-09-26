Атака на паромную переправу между Украиной и Румынией: видео с румынской стороны

Паромная переправа между Украиной и Румынией через реку Дунай по маршруту Орловка-Исакча подверглась атаке.
Эту информацию распространило румынское издание Digi24.
Согласно данным, движение через пункт пропуска Исакча было полностью прекращено из-за обстрелов, которые сегодня произошли в Орловке, расположенной в Измаильском районе. Два парома, обеспечивавшие переправу между берегами Дуная, стоят на якоре на румынской стороне реки.
Местные жители сообщили, что ночью они слышали громкие взрывы и видели пять-шесть беспилотных летательных аппаратов.
На видеозаписях, сделанных с таможенного поста в Исакча, видно пламя, вызванное взрывами.
Эту информацию распространило румынское издание Digi24.
Согласно данным, движение через пункт пропуска Исакча было полностью прекращено из-за обстрелов, которые сегодня произошли в Орловке, расположенной в Измаильском районе. Два парома, обеспечивавшие переправу между берегами Дуная, стоят на якоре на румынской стороне реки.
Местные жители сообщили, что ночью они слышали громкие взрывы и видели пять-шесть беспилотных летательных аппаратов.
На видеозаписях, сделанных с таможенного поста в Исакча, видно пламя, вызванное взрывами.
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