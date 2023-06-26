Атака на музыкальную школу в Белозерке: жертвы и разрушения

Российские террористы днем атаковали Белозерку на территории Херсонщины, в результате пострадала невинная мирная жительница.
Эту информацию сообщил пресс-центр Херсонской областной городской администрации.
По информации, оккупационные силы рф нанесли удар по зданию местной музыкальной школы, повредив также несколько частных домов, газопровод и линии электропередач, находившихся поблизости.
Эту информацию сообщил пресс-центр Херсонской областной городской администрации.
По информации, оккупационные силы рф нанесли удар по зданию местной музыкальной школы, повредив также несколько частных домов, газопровод и линии электропередач, находившихся поблизости.
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