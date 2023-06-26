Атака на музыкальную школу в Белозерке: жертвы и разрушения

18:12 26 июня Киев, Украина

Российские террористы днем атаковали Белозерку на территории Херсонщины, в результате пострадала невинная мирная жительница.

Эту информацию сообщил пресс-центр Херсонской областной городской администрации.

По информации, оккупационные силы рф нанесли удар по зданию местной музыкальной школы, повредив также несколько частных домов, газопровод и линии электропередач, находившихся поблизости.
 
"В результате обстрела пострадала 71-летняя женщина, находившаяся во дворе. Ее с травмой ноги госпитализировали в местную больницу", - говорится в официальном сообщении.