Атака на музыкальную школу в Белозерке: жертвы и разрушения

18:12 26 июня Киев, Украина

Российские террористы днем атаковали Белозерку на территории Херсонщины, в результате пострадала невинная мирная жительница.



Эту информацию сообщил пресс-центр Херсонской областной городской администрации.



По информации, оккупационные силы рф нанесли удар по зданию местной музыкальной школы, повредив также несколько частных домов, газопровод и линии электропередач, находившихся поблизости.