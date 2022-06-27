Атака на Лисичанск: в городе много поврежденного жилья и инфраструктуры

10:38 27 июня Киев, Украина

В результате обстрелов российских военных 26 июня в Лисичанске зафиксировали многочисленные повреждения инфраструктуры.

Об этом рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай .

Россияне пытаются блокировать город с юга, при этом уничтожают все из артиллерии и систем залпового огня. По словам Гайдая, повреждений в Лисичанске очень много.

“По возможности обследуем улицы и дома на наличие пострадавших. Разрушения получили по меньшей мере пять многоэтажек, в одной из которых выгорели сразу 10 квартир. На одной из улиц уничтожены сразу шесть частных домов”, – перечисляет последствия российских атак чиновник.

Также в Лисичанске били по территории автовокзала, здания Свято-Митрофановского храма, храма Святой Великомученицы Варвары, одному из предприятий, помещению пограничного отряда и админздания.



Кроме Лисичанска обстреливали российские военные и Волчеяровку, Лоскутовку и Верхнекаменку.