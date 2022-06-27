Атака на Лисичанск: в городе много поврежденного жилья и инфраструктуры

В результате обстрелов российских военных 26 июня в Лисичанске зафиксировали многочисленные повреждения инфраструктуры.
Об этом рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай .
Россияне пытаются блокировать город с юга, при этом уничтожают все из артиллерии и систем залпового огня. По словам Гайдая, повреждений в Лисичанске очень много.
Также в Лисичанске били по территории автовокзала, здания Свято-Митрофановского храма, храма Святой Великомученицы Варвары, одному из предприятий, помещению пограничного отряда и админздания.
Кроме Лисичанска обстреливали российские военные и Волчеяровку, Лоскутовку и Верхнекаменку.
Кроме Лисичанска обстреливали российские военные и Волчеяровку, Лоскутовку и Верхнекаменку.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии