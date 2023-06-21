Атака на Хмельницкую область: Воздушные силы успешно уничтожили вражеские дроны

10:10 21 июня Киев, Украина

В ночь с 21 июня враг совершил атаку с северного направления, используя ударные беспилотные аппараты иранского производства "Shahed-136/131".



Эту информацию подтвердили Воздушные силы Украины.



В результате действий Воздушных сил в Хмельницкой области все дроны-камикадзе были успешно уничтожены.



За прошедшие 24 часа, с 20 июня, силы обороны Украины аннулировали действие 4 вражеских разведывательных беспилотников различных моделей.



Авиация Воздушных сил провела множество вылетов, нанеся удары по позициям, технике и тылам оккупационных войск, с применением западных боевых систем, предоставленных союзниками.