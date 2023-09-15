Атака на Хмельницкую область: рашисты нацелились на украинские бомбардировщики

12:49 15 сентября Киев, Украина





Об этом сообщил Юрий Игнат, официальный представитель Воздушных сил Вооруженных Сил Украины, в рамках интервью, данного им в ходе телемарафона 15 сентября. Подробности атаки рф на Хмельниччину стали известны. Ночью, перед пятницей, российские агрессоры предприняли попытку ударить по Хмельницкой области, используя беспилотные аппараты Shahed-136/131. Целью атаки могли быть украинские бомбардировщики , которые вооружены дальнобойными ракетами Storm Shadow.Об этом сообщил Юрий Игнат, официальный представитель Воздушных сил Вооруженных Сил Украины, в рамках интервью, данного им в ходе телемарафона 15 сентября.

"Опять атакована Хмельницкая область . Понятно, что ищет враг. Ищут, где командующий спрятал наши бомбардировщики после событий, которые происходили недавно в нашем море возле Крыма", - сказал он.

Также он отметил, что агрессоры в этот раз изменили время атаки, но даже это не помогло им избежать противодействия со стороны украинских военных.