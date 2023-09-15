Атака на Хмельницкую область: рашисты нацелились на украинские бомбардировщики

12:49 15 сентября Киев, Украина

Подробности атаки рф на Хмельниччину стали известны. Ночью, перед пятницей, российские агрессоры предприняли попытку ударить по Хмельницкой области, используя беспилотные аппараты Shahed-136/131. Целью атаки могли быть украинские бомбардировщики, которые вооружены дальнобойными ракетами Storm Shadow.

Об этом сообщил Юрий Игнат, официальный представитель Воздушных сил Вооруженных Сил Украины, в рамках интервью, данного им в ходе телемарафона 15 сентября.
 
"Опять атакована Хмельницкая область. Понятно, что ищет враг. Ищут, где командующий спрятал наши бомбардировщики после событий, которые происходили недавно в нашем море возле Крыма", - сказал он.
 
Также он отметил, что агрессоры в этот раз изменили время атаки, но даже это не помогло им избежать противодействия со стороны украинских военных.
 
"Обычно они начинают атаковать с 22:30-22:50 и продолжают несколько волн до 04:00. Утренние атаки позволяют нашим мобильным огневым группам более эффективно действовать. В светлое время суток цель становится визуально видимой", - пояснил спикер.