Атака на Хмельницкую область: рашисты нацелились на украинские бомбардировщики

Подробности атаки рф на Хмельниччину стали известны. Ночью, перед пятницей, российские агрессоры предприняли попытку ударить по Хмельницкой области, используя беспилотные аппараты Shahed-136/131. Целью атаки могли быть украинские бомбардировщики, которые вооружены дальнобойными ракетами Storm Shadow.
Об этом сообщил Юрий Игнат, официальный представитель Воздушных сил Вооруженных Сил Украины, в рамках интервью, данного им в ходе телемарафона 15 сентября.
Об этом сообщил Юрий Игнат, официальный представитель Воздушных сил Вооруженных Сил Украины, в рамках интервью, данного им в ходе телемарафона 15 сентября.
Также он отметил, что агрессоры в этот раз изменили время атаки, но даже это не помогло им избежать противодействия со стороны украинских военных.
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