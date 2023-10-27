Атака на Хмельницкую АЭС: два корпуса повреждены, почти 2 тысячи потребителей без света

12:59 25 октября Киев, Украина

Российская атака в ночь на 25 октября повредила два корпуса Хмельницкой атомной электростанции, а 1,8 тыс. потребителей в Нетешине и Славуте остались без электроэнергии, сообщает Министерство энергетики.

"Ночью враг атаковал территорию недалеко от Хмельницкой АЭС. Окна в административных и лабораторных корпусах были повреждены в результате взрыва. Из-за повреждению линий электропередачи 1 860 потребителей в Славуте и Нетешине остались без света" , - говорится в сообщении.

Также из-за обстрелов в Донецкой области осталось без электроэнергии 9 населенных пунктов. Некоторые потребители в Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях также остались без света.



В Херсоне после наводнения 1,2 тыс. потребителей остались без электроэнергии.



Технологические сбои также временно лишили электроэнергии потребителей в Кировоградской области, а также в Черниговской и Киевской областях.



Из-за неблагоприятных погодных условий 6,6 тыс. потребителей в Хмельницкой области и 11,1 тысячи в Львовской области также остались без света.