Атака на Херсонщину: разрушен жилой дом и больница, ранены жители

11:46 24 октября Киев, Украина

Согласно информации, полученной от главы Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина, ночью 24 октября российские захватчики атаковали два населенных пункта на Херсонщине. В результате этих атак пострадали мирные жители.



Атака на Белозерку произошла в 3 часа ночи. Враг попал в жилой дом, что привело к травмам четырех членов одной семьи. У 12-летнего мальчика было зафиксировано травматическое повреждение стопы, а также острая реакция на стресс. У женщины 50 лет и двух мужчин также отмечены невротические реакции.



Кроме того, в результате атаки на Белозерку больница пострадала: более полусотни окон были разрушены, а также повреждены крыша и двери учреждения.



Атака на Казацкое произошла утром, и в результате две женщины получили травмы. У 66-летней жительницы отмечены повреждения грудного отдела позвоночника, минно-взрывная и акубаротравма. У женщины 63 лет диагностирована акубаротравма и повреждения мягких тканей.