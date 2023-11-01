Атака на Херсон: два работника пострадали, одному ампутировали руку

18:30 01 ноября Киев, Украина

В Херсоне сообщили о состоянии работников городской военной администрации (ГВА), которые получили ранения в результате утреннего обстрела.

Начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко поделился информацией в видеосообщении на своей странице в Facebook.
"Сегодня в результате атаки рф получили ранения двое работников военной администрации. Одному из них ампутировали часть руки. Другой работник, которому была оказана медицинская помощь, уже вернулся на свое рабочее место", - сообщил Мрочко.
Он также отметил, что в результате обстрела погибла одна из работниц МВА. Эта трагедия оставила мужа, дочь и внука погибшей в горе.