Атака на Херсон: два работника пострадали, одному ампутировали руку

В Херсоне сообщили о состоянии работников городской военной администрации (ГВА), которые получили ранения в результате утреннего обстрела.
Начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко поделился информацией в видеосообщении на своей странице в Facebook.
Начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко поделился информацией в видеосообщении на своей странице в Facebook.
Он также отметил, что в результате обстрела погибла одна из работниц МВА. Эта трагедия оставила мужа, дочь и внука погибшей в горе.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии