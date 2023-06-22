Атака на город Покровск: четверо раненых, в том числе ребенок

Вечером 21 июня враждебные войска атаковали город Покровск в Донецкой области, результатом которого стали четыре раненых людей, включая ребенка.
Эту информацию озвучил Сергей Добряк, глава Покровской городской военной администрации.
Эту информацию озвучил Сергей Добряк, глава Покровской городской военной администрации.
Военные силы россии обстреляли частный сектор Покровска в Донецкой области в 21:20.
По словам Добряка, по предварительной оценке, город был атакован крылатой ракетой.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии