Атака на город Покровск: четверо раненых, в том числе ребенок

09:53 22 июня Киев, Украина

Вечером 21 июня враждебные войска атаковали город Покровск в Донецкой области, результатом которого стали четыре раненых людей, включая ребенка.

Эту информацию озвучил Сергей Добряк, глава Покровской городской военной администрации.
 
"В результате инцидента получили ранения четыре человека, среди которых есть ребенок 2011 года рождения, страдающий ранами на стопах. Также один пожилой человек испугался", - сообщается в заявлении.

Военные силы россии обстреляли частный сектор Покровска в Донецкой области в 21:20.

По словам Добряка, по предварительной оценке, город был атакован крылатой ракетой.