Атака на Черкасскую область: часть Смелы остается без воды

Начальник Черкасской ОГА Игорь Табурец сообщил в Telegram, что под утро 15 августа российские оккупанты нанесли ракетный удар по Черкасской области.
В частности, в Смеле ракета поразила территорию частного предприятия и медучреждения.
К счастью, обошлось без пострадавших.
Захватчики повредили сети водо- и теплоснабжения, поэтому сейчас часть Смелы без воды. На месте работают правоохранительные и коммунальные службы.
В частности, в Смеле ракета поразила территорию частного предприятия и медучреждения.
К счастью, обошлось без пострадавших.
Захватчики повредили сети водо- и теплоснабжения, поэтому сейчас часть Смелы без воды. На месте работают правоохранительные и коммунальные службы.
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