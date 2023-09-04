Атака на Черкасскую область: часть Смелы остается без воды

12:00 15 августа Киев, Украина

Начальник Черкасской ОГА Игорь Табурец сообщил в Telegram, что под утро 15 августа российские оккупанты нанесли ракетный удар по Черкасской области.



В частности, в Смеле ракета поразила территорию частного предприятия и медучреждения.



К счастью, обошлось без пострадавших.



Захватчики повредили сети водо- и теплоснабжения, поэтому сейчас часть Смелы без воды. На месте работают правоохранительные и коммунальные службы.