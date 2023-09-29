Атака на центр Херсона: российские войска ранили двоих людей

Утром в пятницу, войска российской федерации атаковали цент Херсона, в результате чего два работника коммунального предприятия получили ранения.
Об этом информировал начальник Херсонской муниципальной администрации, Роман Мрочко, в своем аккаунте на Facebook.
Об этом информировал начальник Херсонской муниципальной администрации, Роман Мрочко, в своем аккаунте на Facebook.
По словам Мрочко, пострадавшие являются сотрудниками Коммунального предприятия "Парки Херсона", которые находились на работе по очистке территории. Кроме того, также был поврежден мусоровоз.
Подробности инцидента пока уточняются.
Подробности инцидента пока уточняются.
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