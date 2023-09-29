Атака на центр Херсона: российские войска ранили двоих людей

09:59 29 сентября Киев, Украина





Об этом информировал начальник Херсонской муниципальной администрации, Роман Мрочко, в своем аккаунте на Facebook. Утром в пятницу, войска российской федерации атаковали цент Херсона , в результате чего два работника коммунального предприятия получили ранения.Об этом информировал начальник Херсонской муниципальной администрации, Роман Мрочко, в своем аккаунте на Facebook.

"Утром, российские оккупационные войска обстреляли центр города Херсона. По нашей предварительной информации, два человека получили тяжелые ранения и были доставлены в больницу",- написал он.

По словам Мрочко, пострадавшие являются сотрудниками Коммунального предприятия "Парки Херсона", которые находились на работе по очистке территории. Кроме того, также был поврежден мусоровоз.



Подробности инцидента пока уточняются.