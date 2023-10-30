Атака на библиотеку в Херсоне: снаряд попал на верхний этаж, возник пожар

Российские вооруженные силы снова атаковали областную библиотеку в Херсоне, что привело к возгоранию последнего этажа здания.
Об этом информирует официальный аккаунт Херсонской областной администрации (ОВА) в социальной сети Facebook.
Об этом информирует официальный аккаунт Херсонской областной администрации (ОВА) в социальной сети Facebook.
В результате попадания снаряда в верхний этаж библиотеки возник пожар. Благодаря оперативному вмешательству пожарных, которые прибыли на место происшествия, пожар был ликвидирован.
Счастливо, в этот раз люди внутри здания не пострадали от атаки.
Счастливо, в этот раз люди внутри здания не пострадали от атаки.
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