Атака на Бериславский район Херсонщины: авиабомбы разрушили частные дома

11:33 23 октября Киев, Украина

В ночь с 23 октября российские захватчики скинули авиабомбы на Бериславский район Херсонской области, один человек получил ранения.



Об этом сообщила прокуратура региона.



Атака произошла около 01.30 ночи, когда враг выпустил авиабомбы на несколько населенных пунктов.



По предварительным данным, один человек, 52-летний мужчина, получил ранения и был госпитализирован. Информация о других пострадавших уточняется.



Кроме того, в результате атаки были повреждены и разрушены частные дома и другие объекты гражданской инфраструктуры.



Прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.