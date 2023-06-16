Атака Искандеров и дронов на военный аэродром в Полтавской области

Как сообщает в Telegram начальник ОВА Полтавской области Дмитрий Лунин, в ночь на 10 июня враг пытался нанести удары по военному аэродрому. Россияне использовали при этом ракеты Искандер и дроны. Есть некоторые повреждения, сообщили в ОВА.
Лунин отметил, что есть определенные повреждения инфраструктуры аэродрома и техники. Предварительно без жертв. Пожар частично локализован пожарными расчетами бригады и ГСЧС. Также проводятся мероприятия по ликвидации последствий обстрелов и перевозке техники в безопасные места дислокации.
Напомним, что 29 мая россияне ударили по военному аэродрому в Староконстантинове в Хмельницкой области. Тогда сообщалось о повреждении пяти летательных аппаратов, но в ВСУ призывали не драматизировать ситуацию.
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