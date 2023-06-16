Атака Искандеров и дронов на военный аэродром в Полтавской области

10:25 10 июня Киев, Украина

Как сообщает в Telegram начальник ОВА Полтавской области Дмитрий Лунин, в ночь на 10 июня враг пытался нанести удары по военному аэродрому. Россияне использовали при этом ракеты Искандер и дроны. Есть некоторые повреждения, сообщили в ОВА.

"Во время ночной атаки в районе военного аэродрома Миргород враг применил баллистические и крылатые ракеты типа Искандер, а также ударные дроны иранского производства", – написал он.

Лунин отметил, что есть определенные повреждения инфраструктуры аэродрома и техники. Предварительно без жертв. Пожар частично локализован пожарными расчетами бригады и ГСЧС. Также проводятся мероприятия по ликвидации последствий обстрелов и перевозке техники в безопасные места дислокации.

"В результате работы противовоздушной обороны после падения обломков повреждены восемь частных зданий и четыре частных автомобиля. Погибших и пострадавших нет", – написал Лунин.

Напомним, что 29 мая россияне ударили по военному аэродрому в Староконстантинове в Хмельницкой области. Тогда сообщалось о повреждении пяти летательных аппаратов, но в ВСУ призывали не драматизировать ситуацию.