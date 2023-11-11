Атака дронов на ракетный завод в подмосковной Коломне

11:02 11 ноября Киев, Украина

Нет покоя на российских просторах: от Москвы до Урала периодически гремят взрывы. Так, по информации в российских СМИ, поздним вечером, 10 ноября, громкие взрывы прозвучали в городе Коломна в Московской области.

В СМИ прозвучали также сообщения о двух якобы сбитых беспилотниках.

Отметим, что в Коломне находится научно-производственная корпорация Конструкторское бюро машиностроения, которая является одним из ведущих российских научно-производственных центров в области военной техники. В частности, предприятие занимается производством ракет. Взрывы, как сообщается, слышали именно вблизи конструкторского бюро.

Также росСМИ сообщают, что было повреждено одно здание, однако не уточняют, какое именно.

По последним данным, на место взрыва возле завода съезжаются машины МЧС.

Местные жители сообщают о сильном запахе гари в районе. Дороги, ведущие к заводу, перекрыты.

По данным из открытых источников, Конструкторское бюро машиностроения производит:

переносные зенитные ракетные комплексы

противотанковые ракетные комплексы

оперативно-тактические ракетные комплексы

комплексы активной защиты.

Тем временем в Рязани произошел взрыв на железной дороге. В районе станции Дягилево сошли с рельсов 19 вагонов грузового поезда.

Напомним, 7 ноября в российском Таганроге прогремел мощный взрыв. Инцидент произошел недалеко от аэропорта.

Неделей ранее в россии на Соликамском заводе Урал прогремел взрыв.