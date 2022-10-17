Атака дронов на Киев: из-под завалов многоэтажки достали тела 3 человек

Иранские беспилотники ударили по Шевченковскому району столицы, попав в жилую многоэтажку. Произошел взрыв и частичное обрушение дома,
количество погибших на данный момент - 3 человека, спасены - 19 человек.
Спасательные работы продолжаются.
В воздушных силах ВСУ сообщили, что пуски дронов оккупанты совершали с южного направления.
Посольство США в Украине прокомментировало утренние атаки россии на Киев. Там назвали их отчаянными и позорными.
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