Атака дронов на Киев: из-под завалов многоэтажки достали тела 3 человек

13:26 17 октября Киев, Украина

Иранские беспилотники ударили по Шевченковскому району столицы, попав в жилую многоэтажку. Произошел взрыв и частичное обрушение дома,
количество погибших на данный момент - 3 человека, спасены - 19 человек.  
 
Спасательные работы продолжаются. 
В воздушных силах ВСУ сообщили, что пуски дронов оккупанты совершали с южного направления.
Посольство США в Украине прокомментировало утренние атаки россии на Киев. Там назвали их отчаянными и позорными.
"Очередные отчаянные и позорные атаки россии сегодня утром против мирных жителей и гражданской инфраструктуры. Мы восхищаемся силой и стойкостью украинского народа. Мы будем с вами столько, сколько нужно", – говорится в сообщении.
 
 
 
 
 
 