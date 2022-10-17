Атака дронов на Киев: из-под завалов многоэтажки достали тела 3 человек

Иранские беспилотники ударили по Шевченковскому району столицы, попав в жилую многоэтажку. Произошел взрыв и частичное обрушение дома,

количество погибших на данный момент - 3 человека, спасены - 19 человек.

Спасательные работы продолжаются.

В воздушных силах ВСУ сообщили, что пуски дронов оккупанты совершали с южного направления.

"Очередные отчаянные и позорные атаки россии сегодня утром против мирных жителей и гражданской инфраструктуры. Мы восхищаемся силой и стойкостью украинского народа. Мы будем с вами столько, сколько нужно", – говорится в сообщении.