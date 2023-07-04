Атака дронами-камикадзе: трое погибших в Сумах

Число жертв после удара российских дронов по Сумам увеличилось до трех человек.
Информацию об этом 4 июля огласила Сумская областная военная администрация.
Отмечается, что вчера вечером, около 22:00, спасатели извлекли тело женщины из-под завалов. Кроме того, 21 мирный житель получил ранения, из которых четверо находятся в госпитале.
В связи с этой трагедией, в городе объявлен день траура.
На видеозаписях от UNITED24.media видно, как дрон-камикадзе с именем Шахед столкнулся с крышей многоэтажного здания в центре Сум.
Информацию об этом 4 июля огласила Сумская областная военная администрация.
Отмечается, что вчера вечером, около 22:00, спасатели извлекли тело женщины из-под завалов. Кроме того, 21 мирный житель получил ранения, из которых четверо находятся в госпитале.
В связи с этой трагедией, в городе объявлен день траура.
На видеозаписях от UNITED24.media видно, как дрон-камикадзе с именем Шахед столкнулся с крышей многоэтажного здания в центре Сум.
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