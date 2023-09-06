Атака беспилотников-камикадзе в Житомирской области: повреждена инфраструктура

10:02 30 августа Киев, Украина

В ночь на 30 августа в Житомирской области произошла атака российских беспилотников-камикадзе на объект инфраструктуры. В результате падения одного из беспилотников возник пожар.



Как сообщил председатель военной администрации Житомирской области Виталий Бунечко, в результате атаки были повреждены объект инфраструктуры и железнодорожное полотно. Жертв и пострадавших нет.



По словам Бунечко, очаги возгорания, возникшие из-за вражеской атаки, оперативно ликвидировали. Место происшествия обследуется представителями правоохранительных органов.