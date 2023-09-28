Артобстрел Золотой Балки на Херсонщине: поврежден жилой дом

11:37 28 сентября Киев, Украина

Все утро 28 сентября войска рф атакуют Херсонскую область.



Об этом информирует областная военная администрация.



По данным администрации, в 8:00 враг начал артобстрел Золотой Балки. В центральной части этого населенного пункта было зафиксировано несколько артударов, и один из жилых домов получил повреждения. Пока сообщений о пострадавших нет.



Около 8:35 российские военные открыли огонь по Антоновке, в результате чего пострадала 47-летняя женщина, находившаяся возле почтового отделения. Ее быстро госпитализировали с минно-взрывными травмами.