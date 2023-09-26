Артобстрел в Херсоне: российские войска атаковали Корабельный район

Утром 26 сентября вооруженные силы российской федерации произвели артобстрел Корабельного района в Херсоне.
Об этом сообщила Херсонская МВА.
Отмечается, что в результате этой атаки пострадали жилые многоквартирные дома и частные жилища в районе.
Подробная информация о числе пострадавших и масштабах ущерба находится в процессе уточнения.
Об этом сообщила Херсонская МВА.
Отмечается, что в результате этой атаки пострадали жилые многоквартирные дома и частные жилища в районе.
Подробная информация о числе пострадавших и масштабах ущерба находится в процессе уточнения.
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