Артобстрел в Херсоне: российские войска атаковали Корабельный район

13:19 26 сентября Киев, Украина

Утром 26 сентября вооруженные силы российской федерации произвели артобстрел Корабельного района в Херсоне.

Об этом сообщила Херсонская МВА.

Отмечается, что в результате этой атаки пострадали жилые многоквартирные дома и частные жилища в районе.

Подробная информация о числе пострадавших и масштабах ущерба находится в процессе уточнения.