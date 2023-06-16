Артиллерийский обстрел в Гуляйполе: пострадавшие и разрушения

12:34 26 мая Киев, Украина

В результате артиллерийского обстрела, произведенного в Гуляйполе, на территории Запорожской области, две женщины получили ранения, а жилые дома и хозяйственные постройки были повреждены.

Информацию о произошедшем инциденте в Телеграмме опубликовал Юрий Малашко, начальник Запорожской областной государственной администрации.

В его сообщении отмечается, что в результате террористической атаки в Гуляйполе двум женщинам в возрасте 47 и 62 лет потребовалась медицинская помощь после того, как их спасли из-под завалов.

Юрий Малашко подчеркнул, что артиллерийский удар был нанесен врагом по гражданской инфраструктуре, приведя к разрушению жилых домов и хозяйственных построек.

На месте происшествия работают специалисты, которые активно занимаются ликвидацией последствий этого удара и оказанием помощи пострадавшим.