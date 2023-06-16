Артиллерийский обстрел оставил без света несколько областей Украины

В ходе артиллерийского обстрела одно из зданий АО "Харьковоблэнерго" в Харьковской области было повреждено.
Как следствие, значительная часть потребителей в нескольких областях Украины, включая Донецкую, Запорожскую, Сумскую, Херсонскую и Черниговскую, остались без света.
Согласно заявлению Минэнерго, в результате обстрела погибших и пострадавших среди персонала не было. Представители предприятия и спасатели уже начали обследование, чтобы определить объем повреждений.
Несмотря на сложную ситуацию с безопасностью, энергетики продолжают работать по восстановлению энергоснабжения.
За последние сутки в Украине удалось восстановить свет для 8 тысяч потребителей, большинство из которых находятся в Запорожской и Донецкой областях.
Однако, мощность энергосистемы ограничена, что может привести к временным перебоям в энергоснабжении. Энергетическая система находится в стабильном рабочем состоянии, но ситуация остается напряженной.
Как следствие, значительная часть потребителей в нескольких областях Украины, включая Донецкую, Запорожскую, Сумскую, Херсонскую и Черниговскую, остались без света.
Согласно заявлению Минэнерго, в результате обстрела погибших и пострадавших среди персонала не было. Представители предприятия и спасатели уже начали обследование, чтобы определить объем повреждений.
Несмотря на сложную ситуацию с безопасностью, энергетики продолжают работать по восстановлению энергоснабжения.
За последние сутки в Украине удалось восстановить свет для 8 тысяч потребителей, большинство из которых находятся в Запорожской и Донецкой областях.
Однако, мощность энергосистемы ограничена, что может привести к временным перебоям в энергоснабжении. Энергетическая система находится в стабильном рабочем состоянии, но ситуация остается напряженной.
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