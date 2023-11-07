Артиллерийские обстрелы на Никопольщине: пострадали люди и инфраструктура

Вечером 6 ноября на Днепропетровщине в регионе Никопольщины произошли три артиллерийских обстрела со стороны российских сил, и в результате одного из них пострадал человек.
Об этом сообщил председатель Днепропетровской областной государственной администрации, Сергей Лысак.
По информации Лысака, в результате обстрела в Никополе пострадал 56-летний мужчина. Также пострадали храм, семь частных домов, хозяйственные постройки, два автомобиля, а также была нарушена целостность линий электропередач и газопроводов.
Помимо Никополя, артиллерийские атаки также затронули громады Марганецкой и Червоногригорьевской.
Об этом сообщил председатель Днепропетровской областной государственной администрации, Сергей Лысак.
По информации Лысака, в результате обстрела в Никополе пострадал 56-летний мужчина. Также пострадали храм, семь частных домов, хозяйственные постройки, два автомобиля, а также была нарушена целостность линий электропередач и газопроводов.
Помимо Никополя, артиллерийские атаки также затронули громады Марганецкой и Червоногригорьевской.
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