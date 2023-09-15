Артиллерийская атака оккупантов в Никопольском районе: повреждена инфраструктура

Российские оккупанты нанесли артиллерийский удар по Никопольскому району в Днепропетровской области, что привело к повреждению объекта инфраструктуры.
Об этом сообщил Сергей Лысак, глава Днепропетровской областной администрации, через Telegram.
Об этом сообщил Сергей Лысак, глава Днепропетровской областной администрации, через Telegram.
Согласно данным СМИ, артиллерийские снаряды российских вооруженных сил поразили транспортный объект. Также в результате обстрелов вспыхнул пожар в сухой траве, который быстро был ликвидирован.
Были зафиксированы также артиллерийские обстрелы со стороны российских вооруженных сил по Марганецкой громаде, но, к счастью, никто не пострадал.
Были зафиксированы также артиллерийские обстрелы со стороны российских вооруженных сил по Марганецкой громаде, но, к счастью, никто не пострадал.
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