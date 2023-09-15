Артиллерийская атака оккупантов в Никопольском районе: повреждена инфраструктура

10:01 15 сентября Киев, Украина

Российские оккупанты нанесли артиллерийский удар по Никопольскому району в Днепропетровской области, что привело к повреждению объекта инфраструктуры.



Об этом сообщил Сергей Лысак, глава Днепропетровской областной администрации, через Telegram.

"Вновь, ночью, жители Никопольщины ощутили атаки врага. Российские оккупанты дважды обстреляли район с использованием тяжелой артиллерии. В результате этого обстрела был поврежден важный объект инфраструктуры в Червоногригорьевской громаде", - говорится в сообщении.

Согласно данным СМИ, артиллерийские снаряды российских вооруженных сил поразили транспортный объект. Также в результате обстрелов вспыхнул пожар в сухой траве, который быстро был ликвидирован.



Были зафиксированы также артиллерийские обстрелы со стороны российских вооруженных сил по Марганецкой громаде, но, к счастью, никто не пострадал.