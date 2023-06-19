Артиллерийская атака на Харьковскую область: пострадали жители

За последние 24 часа враг атаковал населенные пункты Харьковского, Купянского, Чугуевского, Богодуховского и Изюмского районов, применяя артиллерийскую и минометную атаку, что привело к травмам среди мирного населения.
Эту информацию подтвердил председатель Харьковской областной государственной администрации (ОГА), Олег Синегубов.
Согласно его словам, в результате минометного обстрела поселка Липцы в Харьковском районе были разрушены два частных жилых дома, а также один гражданский мужчина в возрасте 35 лет получил ранения. В результате обстрела также был поврежден автомобиль.
В Волчанске Чугуевского района артиллерийская атака повредила линии электропередачи и как минимум два жилых дома, а также некоторые хозяйственные постройки.
В поселке Первомайское Изюмского района мужчина в возрасте 65 лет получил ранения и был госпитализирован в результате артиллерийской атаки противника.
В поселке Морозовая Долина Богодуховского района произошел лесной пожар в результате вражеской артиллерийской атаки за пределами населенного пункта.
Также отмечается, что в поселке Токаревка Харьковского района 52-летний местный житель стал жертвой взрыва на мине типа "Лепесток" и был госпитализирован с ранением средней тяжести.
Глава Харьковской ОГА, Олег Синегубов, подчеркнул, что работы по разминированию продолжаются, и за прошедшие 24 часа пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) обезвредили 55 опасных предметов.
Эту информацию подтвердил председатель Харьковской областной государственной администрации (ОГА), Олег Синегубов.
Согласно его словам, в результате минометного обстрела поселка Липцы в Харьковском районе были разрушены два частных жилых дома, а также один гражданский мужчина в возрасте 35 лет получил ранения. В результате обстрела также был поврежден автомобиль.
В Волчанске Чугуевского района артиллерийская атака повредила линии электропередачи и как минимум два жилых дома, а также некоторые хозяйственные постройки.
В поселке Первомайское Изюмского района мужчина в возрасте 65 лет получил ранения и был госпитализирован в результате артиллерийской атаки противника.
В поселке Морозовая Долина Богодуховского района произошел лесной пожар в результате вражеской артиллерийской атаки за пределами населенного пункта.
Также отмечается, что в поселке Токаревка Харьковского района 52-летний местный житель стал жертвой взрыва на мине типа "Лепесток" и был госпитализирован с ранением средней тяжести.
Глава Харьковской ОГА, Олег Синегубов, подчеркнул, что работы по разминированию продолжаются, и за прошедшие 24 часа пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) обезвредили 55 опасных предметов.
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