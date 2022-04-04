Арсенал боеприпасов в комнате с 3-летним ребенком

Полиция Житомира обнаружила в квартире 55-летнего мужчины очень неординарную коллекцию. В шкафу и на балконе мужчина хранил в открытом доступе ручные гранаты, взрыватели и взрывные пакеты.
Где взял боеприпасы и для чего хранил — сейчас он объясняет следователем.
"Все это хранилось в легкодоступных местах, а кроме мужчины в квартире проживало еще три человека, и трехлетний ребенок", — рассказала пресс-секретарь ГУ НП в Житомирской области Алла Ващенко.
Где взял боеприпасы и для чего хранил — сейчас он объясняет следователем.
"Все это хранилось в легкодоступных местах, а кроме мужчины в квартире проживало еще три человека, и трехлетний ребенок", — рассказала пресс-секретарь ГУ НП в Житомирской области Алла Ващенко.
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