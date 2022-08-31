Армия рф в Херсонской области проводит "проверки" в гаражах и квартирах

10:25 15 августа Киев, Украина

Захватчики "проверяют" гаражи и квартиры херсонцев на фоне усилий украинской армии по деоккупации области.

Об этом сообщила Херсонская областная военная администрация в сводке ОВА за 15 августа.

"Прошедшие сутки на Херсонщине были громкими, жители областного центра слышали автоматные очереди, впоследствии произошел очередной точный удар ВСУ по Антоновскому мосту. Ситуация остается сложной по всей области и областном центре в частности. Продолжаются "проверки" гаражей и квартир херсонцев",- говорится в сводке.

По данным Херсонской ОВА, более 50% жителей области вынуждены были выехать на подконтрольную Украине территорию.



Как сообщается, в сотрудничестве Херсонской и Запорожской ОВА и Министерства реинтеграции в Запорожье открыли хаб для переселенцев из Херсона "Я – Херсон".