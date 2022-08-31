Армия рф в Херсонской области проводит "проверки" в гаражах и квартирах

Захватчики "проверяют" гаражи и квартиры херсонцев на фоне усилий украинской армии по деоккупации области.
Об этом сообщила Херсонская областная военная администрация в сводке ОВА за 15 августа.
По данным Херсонской ОВА, более 50% жителей области вынуждены были выехать на подконтрольную Украине территорию.
Как сообщается, в сотрудничестве Херсонской и Запорожской ОВА и Министерства реинтеграции в Запорожье открыли хаб для переселенцев из Херсона "Я – Херсон".
Как сообщается, в сотрудничестве Херсонской и Запорожской ОВА и Министерства реинтеграции в Запорожье открыли хаб для переселенцев из Херсона "Я – Херсон".
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